Клуб из Лондона начинает борьбу за Малиновского

Лондонский «Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского во время январского трансферного окна. Об этом сообщает издание Il Giorno.

Сумма сделки может составить 13 миллионов евро. Наставник «Шпор» Антонио Конте видит украинца на его родной позиции – в центре полузащиты.

В последнее время Малиновский мало играет за «Аталанту». В текущем сезоне футболист провел всего 11 матчей Серии А, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Напомним, ранее на Малиновского претендовала римская «Рома».