Месси назвал лучшего в мире тренера

Нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что лучшим тренером мира, по его мнению, является испанец Пеп Гвардиола.

По его слова, время Гвардиолы в каталонской «Барселоне» было исключительным периодом, так как он заставил игроков расти как команда.

«У него было уникальное поколение игроков.

Я сожалею, что в то время не получал от этого большего удовольствия. Не осознаешь этого, когда занимаешься этим изо дня в день. Все было так просто, так естественно, что мы не понимали, что делаем.

Со временем понимаешь, что это было нечто уникальное. Лучший тренер без сомнения. В нем есть нечто особенное», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, Месси играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.