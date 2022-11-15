Мудрик мог оказаться в Динамо

Лидер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик, когда выбирал между академиями, мог оказаться в киевском «Динамо». По его словам, тогда почувствовал, что лучше перейти в донецкий «Шахтер».

«Был такой момент, что 50 на 50 между «Шахтером» и «Динамо». Родители ездили в «Динамо», сказали, что им там понравилось, очень классная база. Давай, мол, «Динамо».

Я паузу выдержал, но лучше было в «Шахтер». Я доверился тем людям, которые вели меня», — сказал Мудрик в интервью программе «Бомбардир».

Напомним, у игрока договор с «Горняками» до 2026 года. Сейчас Мудрика хотят видеть в своих рядах ряд европейских топ-клубов из Италии, Испании, Англии и Германии.