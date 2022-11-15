Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Футбол

Мудрик мог оказаться в Динамо

По его словам, был выбор 50 на 50.

Лидер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик, когда выбирал между академиями, мог оказаться в киевском «Динамо». По его словам, тогда почувствовал, что лучше перейти в донецкий «Шахтер».

«Был такой момент, что 50 на 50 между «Шахтером» и «Динамо». Родители ездили в «Динамо», сказали, что им там понравилось, очень классная база. Давай, мол, «Динамо».

Я паузу выдержал, но лучше было в «Шахтер». Я доверился тем людям, которые вели меня», — сказал Мудрик в интервью программе «Бомбардир».

Напомним, у игрока договор с «Горняками» до 2026 года. Сейчас Мудрика хотят видеть в своих рядах ряд европейских топ-клубов из Италии, Испании, Англии и Германии.

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол