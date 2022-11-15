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Футбол

Роналду больше не сыграет за МЮ — СМИ

Тренер команды больше не видит игрока в составе.

Португальский футболист Криштиану Роналду после скандального интервью с резкой критикой в адрес «Манчестер Юнайтед», вероятно, не сыграет за «Красных дьяволов».

Как утверждает издание ESPN, менеджер «Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит Роналду в составе и в будущем не собирается выпускать его на поле.

Тен Хаг считает, что Роналду в своей критике перешел все границы.

Напомним, португальский футболист заявил, что не больше уважает тренера. Ранее СМИ утверждали, что Роналду может быть оштрафован на один миллион фунтов.

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