Роналду больше не сыграет за МЮ — СМИ

Португальский футболист Криштиану Роналду после скандального интервью с резкой критикой в адрес «Манчестер Юнайтед», вероятно, не сыграет за «Красных дьяволов».

Как утверждает издание ESPN, менеджер «Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит Роналду в составе и в будущем не собирается выпускать его на поле.

Тен Хаг считает, что Роналду в своей критике перешел все границы.

Напомним, португальский футболист заявил, что не больше уважает тренера. Ранее СМИ утверждали, что Роналду может быть оштрафован на один миллион фунтов.