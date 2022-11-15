Футбол
Шевченко станет членом НОК Украины
Об этом официально объявят 17 ноября.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет членом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, информирует xSport.
Как сообщает источник, об этом официально объявят 17 ноября на Генассамблее НОК Украины. В тот же день пройдут выборы нового главы НОК. На этот пост претендуют Вадим Гутцайт, Игорь Малинский и Жан Беленюк.
Ранее СМИ сообщали, что за пост главы НОК будет бороться и сам Шевченко, но пока официальной информация не подтверждается.