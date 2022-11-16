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Футбол

Агент заявил, что Мудрик давно перерос уровень УПЛ

Агент уверен, что в ближайшее время Мудрик может оказаться в команде более сильного чемпионата.

Агент лидера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика Алексей Алехин считает, что его подопечный уже перерос уровень чемпионата Украины

«Миша — молодой и очень амбициозный парень. Видно невооруженным глазом, что он давно перерос чемпионат Украины и готов к выступлениям на более серьезном уровне. Ему нужно прогрессировать», — приводит слова агента Sportarena.

По его словам, футболист мечтает перейти в большую команду.

«Своей игрой в Лиге чемпионов он доказал, что готов играть на самом высоком уровне. И, как мне кажется, сейчас для этого лучшее время», — добавил агент.

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