Футбол
Шевченко сообщил, будет ли возвращаться к работе тренера
Шевченко: Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером.
Бывший главный тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко сообщил, что до завершения войны в Украине не будет работать тренером.
Специалист напомнил, что уже говорил об этом.
«Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером. Говорю это с момента начала войны.
Потом мы увидим, что будет дальше, не сейчас», – приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения рф в феврале Шевченко активно занимается волонтерством.