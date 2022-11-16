Шевченко сообщил, будет ли возвращаться к работе тренера

Бывший главный тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко сообщил, что до завершения войны в Украине не будет работать тренером.

Специалист напомнил, что уже говорил об этом.

«Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером. Говорю это с момента начала войны.

Потом мы увидим, что будет дальше, не сейчас», – приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения рф в феврале Шевченко активно занимается волонтерством.