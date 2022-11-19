Милан присматривается к вингеру Шахтера

«Милан» в январе готов подписать 22-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Тете, который сейчас на правах аренды играет во французском «Лионе». Об этом сообщает Calciomercato.it.

Представители «Россонери» запросили в украинского клуба всю необходимые данные по Тете.

Стоит отметить, что бразилец потерял место в основном составе «Лиона» после прихода на пост наставника «ткачей» Лорана Блана.

Отмечается, что на Тете также претендуют несколько команд английской Премьер-лиги, среди которых «Вест Хэм» и «Лестер».