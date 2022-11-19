Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Футбол

Милан присматривается к вингеру Шахтера

Игрок может перейти в Серию А.

«Милан» в январе готов подписать 22-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Тете, который сейчас на правах аренды играет во французском «Лионе». Об этом сообщает Calciomercato.it.

Представители «Россонери» запросили в украинского клуба всю необходимые данные по Тете.

Стоит отметить, что бразилец потерял место в основном составе «Лиона» после прихода на пост наставника «ткачей» Лорана Блана.

Отмечается, что на Тете также претендуют несколько команд английской Премьер-лиги, среди которых «Вест Хэм» и «Лестер».

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол