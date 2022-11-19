Полузащитник Реала отказал Манчестер Сити

«Манчестер Сити» не смоет купить полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.

По данным DefensaCentral, футболист отклонил предложение «Горожан».

Личное соглашение немецкого игрока с «Реалом» истекает в конце сезона, чем и пытались воспользоваться англичане. Однако Кроос заявил, что пока не планирует покидать испанский клуб и даже всерьез рассматривает завершение карьеры.

Напомним, Кроос защищает цвета «Реал» с лета 2014 года. В текущем сезоне футболист забил один гол и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах во всех турнирах.