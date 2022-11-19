Футбол
Полузащитник Реала отказал Манчестер Сити
Кроос не собирается покидать «Реал».
«Манчестер Сити» не смоет купить полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.
По данным DefensaCentral, футболист отклонил предложение «Горожан».
Личное соглашение немецкого игрока с «Реалом» истекает в конце сезона, чем и пытались воспользоваться англичане. Однако Кроос заявил, что пока не планирует покидать испанский клуб и даже всерьез рассматривает завершение карьеры.
Напомним, Кроос защищает цвета «Реал» с лета 2014 года. В текущем сезоне футболист забил один гол и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах во всех турнирах.