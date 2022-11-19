Цыганков побил рекорд Сергея Реброва

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков забил в игра УПЛ против «Ингульца». Этот мяч стал для него 24-й в чемпионатах Украины с пенальти, что позволило ему стать новым рекордсменом столичного клуба. Столько же раз за киевлян забивал с «точки» и бывший нападающий клуба Сергей Ребров. Однако Виктор достиг этого результата за 27 ударов, а Сергей — за 28.

Добавим, больше, чем Цыганков, реализовал пенальти в чемпионате Украины только Васил Гигиадзе — 27.