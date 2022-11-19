Владельцы «Ливерпуля» готовы продать клуб, но пока не спешат

Глава «Ливерпуля» Том Вернер сообщил, что в компании Fenway Sports Group, которая владеет командой, рассматривают вариант продажи своего актива, но сейчас торопиться не собирается.

«Мы ищем возможность продать «Ливерпуль», но спешки нет, все спокойны. Может выйти так, что мы еще длительное время будем владеть клубом.

У нас все стабильно», — приводит слова Вернера BBC.

Напомним, Fenway Sports Group купили «Ливерпуль» в 2010 году за 300 миллионов фунтов.