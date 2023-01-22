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Футбол

Депортиво подписал украинского игрока

Орест Лебеденко перешел в испанский клуб

Украинский футболист Орест Лебеденко перебрался в «Депортиво».

Личное соглашение игрока подписано до конца текущего сезона, однако есть опция продления соглашения еще на 2 года.

Последней командой Ореста был «Луго» из испанской Сегунды. «Депортиво», в свою очередь, выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Напомним, в этом сезоне 24-летний защитник провел 12 матчей в футболке «Луго» в Сегунде, но результативными действиями так и не отличился.

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