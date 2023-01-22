Мудрик эффектно дебютировал в Челси

В субботу, 21 января, состоялся игра 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» (0:0), в которой дебютировал украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик.

Футболист вышел на поле на 55-й минуте поединка, который заменил Люиса Холла. Уже спустя 10 минут Михаил имел шанс забить – украинец отправил отскочивший к нему мяч, в нескольких сантиметрах от левой штанги.

После завершения матча игры статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия Мудрика: Whoscored в 6.8 балла, а Sofascore – 6.9.