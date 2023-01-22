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Футбол

Рио Фердинанд поражен игрой Мудрика

Экс-игрок сборной Англии оценил дебют украинца в «Челси»

 Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал первую игру полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

По его словам, все увидели у него мягкие ноги и хороший пас.

«Он принимал правильные решения в последней трети поля и демонстрировал спокойствие во время скоростных прорывов. Эти элементы делают его пугающей силой для крайних защитников, когда он входит в полную силу», — сказал он.

Также он добавил, что в «Арсенале» будут жалеть, что упустили такого игрока.

«Я уверен, что фанаты «Арсенала» будут сидеть и восклицать: «О, мои дни, как мы упустили это?», – заявил Фердинанд.

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