Мудрик высказался о своем дебюте за Челси на Энфилде

Новичок лондонского «Челси» Михаил Мудрик после дебютной игры в составе английской команды выложил в Instagram видео, подчеркнув стремление провести первый матч на домашней арене «Синих» Стэмфорд Бридж.

«Дебют за «Челси» на Энфилде — это хорошо, но я не могу дождаться своего первого матча на Стэмфорд Бридж», — написал Мудрик.

Напомним, в матче «Ливерпуль» – «Челси» украинец вышел на поле во втором тайме и успел заслужить хорошие оценки.

Напомним, в следующем туре чемпионата Англии «Челси» примет «Фулхэм».