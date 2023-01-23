Бывший тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов.

Договор специалиста рассчитан до окончания следующего мирового первенства 2026 года.

59-летний Куман уже работал наставником национальной команды с 2018 по 2020 годы. Под его руководством сборная в 20 матчах одержала 11 побед при 5 ничьих и 4 поражениях, вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020, где дошла до 1/8 финала плей-офф, а также стала финалистом Лиги наций.