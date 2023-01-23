Шахтер продаст еще одного игрока: на этот раз защитника

Донецкий «Шахтер» готов продать защитника Николая Матвиенко, но рассчитывает получить за игрока около 25 миллионов евро. Об этом сообщило издание The Athletic.

На украинца сейчас претендует английский «Брайтон», но он не готов сейчас платить такую цену. Игрока в команде хочет видеть главный тренер Роберто Де Дзерби, который работал с украинцем в «Шахтере».

Напомним договор 26-летнего футболиста истекает летом 2025 года, поэтому «Шахтеру» спешить не будет.

Добавим, сейчас «Брайтон» идет на 6-м месте в АПЛ.