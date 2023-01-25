Брайтон сделал предложение Шахтеру по Матвиенко

Английский клуб «Брайтон» не просто интересуется защитником донецкого «Шахтера» Николаем Матвиенко, а уже сделал первое предложение. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо в твиттер.

26-летнего украинца клуб АПЛ оценил всего в 11 миллионов евро, а «Шахтер» хотел бы выручить за защитника не менее 30 миллионов евро. Ранее в СМИ писали о цифре 25 миллионов евро.

Напомним, договор Матвиенко с «горянками» истекает летом 2025 года, поэтому «Шахтер» может не торопиться с продажей.

Также в СМИ уже успели сообщить, что Николай уже якобы договорился о личном соглашении с клубом АПЛ и ждет финал переговоров.