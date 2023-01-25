Футбол
Мудрик стал победителем премии Золотой Талант-2022
Забарный и Трубин вошли в тройку.
Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал обладателем премии Золотой Талант-2022.
Игрока признали лучшим в Украине в 2022 году в возрастной категории U-21. Всего в голосовании приняли участие 155 экспертов.
Вторым в голосовании стал Илья Забарный, а тройку лидеров замкнул Анатолий Трубин.
Михаил Мудрик (Челси) – 433 балла;
Илья Забарный (Динамо) – 150 баллов;
Анатолий Трубин (Шахтер) – 115 баллов;
Георгий Судаков (Шахтер) – 99 баллов;
Владислав Ванат (Динамо) – 98 баллов;
Напомним, Мудрик выиграл эту награду второй год подряд.