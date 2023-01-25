Мудрик стал победителем премии Золотой Талант-2022

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал обладателем премии Золотой Талант-2022.

Игрока признали лучшим в Украине в 2022 году в возрастной категории U-21. Всего в голосовании приняли участие 155 экспертов.

Вторым в голосовании стал Илья Забарный, а тройку лидеров замкнул Анатолий Трубин.

Михаил Мудрик (Челси) – 433 балла;

Илья Забарный (Динамо) – 150 баллов;

Анатолий Трубин (Шахтер) – 115 баллов;

Георгий Судаков (Шахтер) – 99 баллов;

Владислав Ванат (Динамо) – 98 баллов;

Напомним, Мудрик выиграл эту награду второй год подряд.