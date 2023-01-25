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Футбол

Николай Морозюк завершил футбольную карьеру

Украинец стал спортивным директором ФК «Красава»

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Морозюк сообщил о завершении карьеры.

Украинец стал спортивным директором клуба «Красава», который играет во 2-м дивизионе Кипра.

Напомним, в августе 2022 года Морозюк перебрался на правах свободного агента в «Красаву». За свою карьеру он играл в «Динамо», «Оболоне», «Черноморце», «Кривбассе», «Металлурге», «Ризеспоре». Также на его счету 14 матчей за сборную Украины.

Клуб «Красава» принадлежит российскому блогеру Евгению Савину.

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