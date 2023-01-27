Футбол
Металлист назначил нового тренера
Команду возглавил Перица Огненович
«Металлист» сообщил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды будет сербский специалист Перица Огненович.
45-летний Огненович за свою игровую карьеру выступал за мадридский «Реал», «Динамо» Киев, «Кайзерслаутерн» и «Анже». В качестве коуча работал с сербскими юношескими сборными.
При этом в «Металлисте» уточнили, что Олег Ратий, который работал с командой в первой половине сезона, будет в тренерском штабе.
Напомним, после первой части сезона УПЛ «Металлист» завершил на 11-й позиции.