Тете близок к переезду в Англии — инсайдер

«Лестер» близок к подписанию вингера «Лиона» Тете, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Он заявил, что процесс переговоров вышел на финальную стадию.

Ранее на Тете претендовал «Лидс».

Напомним, в текущем сезоне Тете забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 19 матчах за «Лион» во всех турнирах.

Арендное соглашение 22-летнего бразильца с «Лионом» рассчитано до конца текущего сезона.