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Футбол

Лестер подписал полузащитника Шахтера

Тете будет выступать в клубе АПЛ до конца сезона.

 «Лестер» официально сообщил об аренде бразильского вингера донецкого «Шахтера» Тете. Договор рассчитан до конца текущего сезона.

Финансовая часть сделки не разглашается.

Напомним, с апреля прошлого 2022 Тете выступал на правах аренды за французский «Лион». В текущем сезоне он забл 6 голов и отдал 5 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.

Напомним, договор 22-летнего бразильца с «Шахтером» рассчитан лишь до конца текущего года.

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