Мудрик стал одним из худших трансферов Челси в нынешнем сезоне — Goal.com

Известный футбольный портал Goal.com решил составить рейтинг трансферов лондонского «Челси» в этом сезона. Украинский полузащитник Михаил Мудрик не вошел даже в топ-10. Лучшим же переходом «Синих» стал Энцо Фернандес.

Рейтинг трансферов «Челси» в сезоне 2022/2023:

1. Энцо Фернандес

2. Уэсли Фофана

3. Жоау Феликс

4. Бенуа Бадьяшиль

5. Чезаре Казадеи

6. Калиду Кулибали

7. Рахим Стерлинг

8. Нони Мадуэке

9. Марк Кукурелья

10. Денис Закария

11. Корни Чуквуемека

12. Давид Фофана

13. Габриэль Слонина

14. Михаил Мудрик

15. Пьер-Эмерик Обамеянг.