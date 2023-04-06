Жезус о Зинченко: Он хочет меня убить

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, как подкалывает украинца Александра Зинченко и как получает «ответку».

Бразилец считает украинца «королем шуток».

«Однажды он пошутил: «Я выиграл четыре трофея АПЛ, последний отдаю тебе». Он говорит: «В прошлом сезоне, когда я вышел против Астон Виллы, мы проигрывали 0:2». Он вышел и, честно говоря, немного изменил игру, потому что он атаковал и отдал результативную передачу. Он просто сказал: «Я подарил тебе трофей, одно чемпионство, из-за меня у тебя их четыре». Я сказал: «Слушай, хорошо, я согласен, но в четырех сезонах Премьер-лигах ты начал в старте только 20 матчей». Он хочет меня убить», – приводит слова Жезуса Goal.com.

Напомним, Зинченко и Жезус играют в «Арсенале» с лета 2022 года.