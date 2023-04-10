Безус отстранен от тренировок в кипрской Омонии

Тренерский штаб кипрского клуба «Омония» отстранил от тренировок с командой украинского хавбека Романа Безуса. Об этом сообщает издание 24sports.com.cy.

Решение было принято из-за ссоры Безуса с одним из партнеров по команде на тренировочной площадке. О ком именно из футболистов «Омонии» идет речь – не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне Безус забил 4 гола и оформил 4 ассиста в 30 матчах за «Омонию» во всех турнирах.