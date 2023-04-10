Мудрика будто бы украли у Арсенала — Петер Шмейхель

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что у украинского полузащитника Михаила Мудрика есть проблемы из-за того, что он не может забить в «Челси» поле перехода из донецкого «Шахтера».

«Он пришел с таким ценником… Его будто бы украли у «Арсенала» в последнюю минуту, поэтому вокруг его личности много внешних нефутбольных проблем.

А теперь ему надо забивать голы, это серьезный вызов. Раздевалка «Челси» не работает, там плохая атмосфера. Там много игроков, которые пришли благодаря обещаниям. Теперь они оглядываются вокруг, а их 35. А играть могут только 11, поэтому они спрашивают, почему не играют», — приводит слова Петера HITC.