Футбол
Шахтер может купить 19-летнего эквадорского таланта
Футболист играет в опорной зоне.
Донецкий «Шахтер» близок к подписанию 19-летнего опорного полузащитника сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо. Об этом сообщило издание StudioFútbol.
Игрок сейчас на контракте у клуба «ЛДУ Кито», где выступает в молодежной команде.
По словам руководителя «ЛДУ Кито» Эстебана Паса, переговорный процесс с «Шахтером» по Кастильо «идут полным ходом, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни».
Напомним, Дениль Кастильо со сборной Эквадора U-20 финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки.