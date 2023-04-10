Шахтер может купить 19-летнего эквадорского таланта

Донецкий «Шахтер» близок к подписанию 19-летнего опорного полузащитника сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо. Об этом сообщило издание StudioFútbol.

Игрок сейчас на контракте у клуба «ЛДУ Кито», где выступает в молодежной команде.

По словам руководителя «ЛДУ Кито» Эстебана Паса, переговорный процесс с «Шахтером» по Кастильо «идут полным ходом, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни».

Напомним, Дениль Кастильо со сборной Эквадора U-20 финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки.