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Футбол

Суркис рассказал, как Динамо еще сможет заработать на Цыганкове

Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что в договоре перехода Виктора Цыганкова в «Жирону» есть процент от следующей продажи игрока.

Напомним, испанский клуб купил украинца за 5 миллионов евро.

 «Если Цыганков будет хорошо играть, то его продадут в топ-клуб, а у нас есть 50% от перепродажи. Думаю, в «Жироне» он постоянно на виду, все оценивают его игру. Это может быть даже больший трансфер, чем мы бы продали его из «Динамо», — сказал Суркис в интервью Профутбол Digital.

Добавим, в этом сезоне Цыганков забил три гола и сделал три результативные передачи в 8 матчах Ла Лиги.

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