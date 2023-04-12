Футбол
1/4 финала ЛЧ: Реал побеждает Челси, а Милан — Наполи
Мудрик не сыграл за Челси.
В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Челси» со счетом 2:0, а «Милан» одолел «Наполи» (1:0).
Отметим, в этой игре за «Челси» не сыграл украинец Михаил Мудрик, а за «Реал» — украинец Андрей Лунин.
Реал Мадрид Испания – Челси Англия 2:0
Голы:
1:0 – 21 Бензема, 2:0 – 74 Асенсио.
Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга (Рюдигер, 71), Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71), Бензема.
Челси – Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55), Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Стерлинг (Хавертц, 65), Жоау Феликс (Чалоба, 65).
Предупреждения:
Фофана (5), Камавинга (7).
Удаление:
Чилуэлл (59).
Милан Италия – Наполи Италия 1:0
Гол:
1:0 – 40 Беннасер.
Милан – Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Салемакерс, 67), Браим Диас, Тонали, Рафаэл Леау, Жиру.
Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Распадори, 69), Кварацхелия.
Предупреждения:
Зелиньски (38), Беннасер (60), Ди Лоренцо (70), Замбо-Ангисса (70), Ким Мин Чжэ (78).
Удаление:
Замбо-Ангисса (74).