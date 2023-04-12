1/4 финала ЛЧ: Реал побеждает Челси, а Милан — Наполи

В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Челси» со счетом 2:0, а «Милан» одолел «Наполи» (1:0).

Отметим, в этой игре за «Челси» не сыграл украинец Михаил Мудрик, а за «Реал» — украинец Андрей Лунин.

Реал Мадрид Испания – Челси Англия 2:0

Голы:

1:0 – 21 Бензема, 2:0 – 74 Асенсио.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга (Рюдигер, 71), Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71), Бензема.

Челси – Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55), Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Стерлинг (Хавертц, 65), Жоау Феликс (Чалоба, 65).

Предупреждения:

Фофана (5), Камавинга (7).

Удаление:

Чилуэлл (59).

Милан Италия – Наполи Италия 1:0

Гол:

1:0 – 40 Беннасер.

Милан – Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Салемакерс, 67), Браим Диас, Тонали, Рафаэл Леау, Жиру.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Распадори, 69), Кварацхелия.

Предупреждения:

Зелиньски (38), Беннасер (60), Ди Лоренцо (70), Замбо-Ангисса (70), Ким Мин Чжэ (78).

Удаление:

Замбо-Ангисса (74).