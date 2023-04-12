Футбол
Де Дзерби назвал Мудрика топ-игроком
У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ, — считает тренер.
Менеджер «Брайтон» Роберто Де Дзерби похвалил украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
«Мудрик – топ-игрок. Думаю, для него сложно стартовать в другой стране, другой команде.
Каждый знает, в какой ситуации в этом году находится «Челси». Это очень тяжело для всех, особенно для молодого игрока, для молодого парня», — цитирует тренера talkSPORT.
Также он добавил, что у украинца есть все, чтобы стать звездой АПЛ.
Напомним, Де Дзерби и Мудрик работали вместе в «Шахтере».