Крыськив получил тяжелую травму. ВИДЕО

Хавбек донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив травмировался в перенесенной игре шестого тура УПЛ. Во время игрового момента 22-летний футболист неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Крыськив не сумел сам покинуть поле, его увезли на спецмашине.

Напомним, сейчас в лазарете «Шахтера» находятся Марьян Швед, Александр Зубков и Иван Петряк.

В текущем сезоне Крыськив провел 12 матчей в УПЛ и забил 5 голов.