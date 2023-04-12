Футбол
Крыськив получил тяжелую травму. ВИДЕО
Дмитрий может вылететь на несколько месяцев.
Хавбек донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив травмировался в перенесенной игре шестого тура УПЛ. Во время игрового момента 22-летний футболист неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Крыськив не сумел сам покинуть поле, его увезли на спецмашине.
Напомним, сейчас в лазарете «Шахтера» находятся Марьян Швед, Александр Зубков и Иван Петряк.
В текущем сезоне Крыськив провел 12 матчей в УПЛ и забил 5 голов.