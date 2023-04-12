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Футбол

Крыськив получил тяжелую травму. ВИДЕО

Дмитрий может вылететь на несколько месяцев.

Хавбек донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив травмировался в перенесенной игре шестого тура УПЛ. Во время игрового момента 22-летний футболист неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Крыськив не сумел сам покинуть поле, его увезли на спецмашине.

Напомним, сейчас в лазарете «Шахтера» находятся Марьян Швед, Александр Зубков и Иван Петряк.

В текущем сезоне Крыськив провел 12 матчей в УПЛ и забил 5 голов.

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