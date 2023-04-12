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Футбол

Лунин и Мудрик остались в запасе: Реал и Челси опубликовали стартовые составы

Игра начнется в 22:00 по Киеву

У среду, 12 апреля, на «Сантьяго Бернабеу» состоится игра 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси».

Главные тренеры уже назвали стартовые составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Бензема, Винисиус

Челси: Кепа, Джеймс, Силва, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Энцо, Ковачич, Канте, Феликс, Стерлинг

Украинский страж ворот «сливочных» Андрей Лунин и полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начнут матч на скамейке запасных.

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