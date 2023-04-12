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Футбол

Цыганков хотел более именитый клуб — Пере Гвардиола

Глава совета директоров «Жироны» Пере Гвардиола раскрыл детали трансфера украинского полузащитника Виктора Цыганкова:

Функционер отметил, что у него с Цыганковым давние отношения.

«Я уже говорил об этом год назад. Он рассчитывал на более именитый клуб, но ничего не вышло, потому что «Динамо» очень многое просило за трансфер. Я предложил ему приехать, но Виктор хотел рассмотреть другие варианты», — приводит слова Пере Diari de Girona.

Он добавил, что после начала войны УПЛ очень обесценилась, и удалось оформить трансфер, потому что у него заканчивался контракт.

«Мичелу нужен был игрок, и я смог его убедить. Я сказал Цыганкову, что это способ показать себя в Европе в такой лиге, как испанская, что «Жирона» может стать для него трамплином», — сказал он.

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