Челси готовит большие деньги на голеадора Аталанты

Лондонский «Челси» намеревается подписать нападающего «Аталанты» Расмуса Хойлунда, передает Corriere della Sera

Как сообщает издание, исполнительный директор «Аталанты» Лука Перкасси несколько дней назад побывал в Лондоне, где встречался с представителями лондонского клуба. «Синие» уже успели сделать первое предложение в размере 68 миллионов евро, но оно пока устное.

Напомним, в текущем сезоне Хойлунд забил 8 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.