Футбол
Челси готовит большие деньги на голеадора Аталанты
Английский клуб интересуется Расмусом Хойлундом.
Лондонский «Челси» намеревается подписать нападающего «Аталанты» Расмуса Хойлунда, передает Corriere della Sera
Как сообщает издание, исполнительный директор «Аталанты» Лука Перкасси несколько дней назад побывал в Лондоне, где встречался с представителями лондонского клуба. «Синие» уже успели сделать первое предложение в размере 68 миллионов евро, но оно пока устное.
Напомним, в текущем сезоне Хойлунд забил 8 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.