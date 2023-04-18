Ребров не договаривался с УАФ — источник

Украинский коуч футбольного клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров может продлить личное соглашение с командой. Об этом сообщил журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад в своем Twitter.

Действующий договор Реброва с «Аль-Айном» истекает в конце текущего сезона.

«Контракт Реброва с «Аль-Айном» действует до 2023 года. Во время него он сосредотачивается только на подготовке команды для завоевания титулов, особенно потому, что она является кандидатом на дубль в Кубке и все еще соревнуется за титул в чемпионате. Тренер может объявить о продлении контракта с «Аль-Айном» после завершения сезона, если клуб сможет выполнить некоторые запросы к нему в отношении игроков. Тренер поставил перед собой победу в Лиге чемпионов АФК как цель в следующем сезоне. Он хочет добиться этого», – написал Мохаммед Хамад.