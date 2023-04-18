Зинченко может войти в сборную года АПЛ

Создатели игрового симулятора FIFA 23, компания EA Sports, назвала имена сорока футболистов, которые могут попасть в сборную года чемпионате Англии в их игре.

Голосование уже началось на официальном сайте компании.

В список претендентов среди прочих вошел украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко. Также в списке оказались норвежский форвард Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а также Букайо Сака, Вильям Салиба и Мартин Эдегор из «Арсенала», Каземиро из МЮ.