Игра с Сити не решит судьбу титула АПЛ, — Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета уверен, что исход предстоящей игры против «Манчестер Сити» не решит чемпионскую гонку.

Специалист отметил, что впереди еще много матчей.

«На поле соперника будет очень тяжело, но решит ли игра судьбу чемпионского титула? Нет. Если «Арсенал» выиграет матч, то это не значит, что мы уже выиграли чемпионат.

Это увеличит наши шансы, но впереди будет еще пять матчей. Я верю в свою команду», — приводит слова Артета BBC.