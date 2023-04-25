Коло Туре рассказал о коварном плане Зинченко перед игрой против Сити

Экс-футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити» Коло Туре рассказал, что у украинца Александра Зинченко есть дополнительной мотивации перед игрой против «горожан».

«Зинченко и Жезус – игроки, которые хотят навредить «Манчестер Сити» и показать, какую ошибку те совершили, позволив им уйти», — сказал он.

По словам Туре, оба игрока собираются выложиться полностью.

«Это видно с самого начала сезона. Зинченко – тот, кто всегда объединяет команду, потому что он хочет навредить «Сити», – приводит слова Туре Daily Mail.