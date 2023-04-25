Не Турция: Довбик рассказал, куда хочет перейти

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик заявил, что летом хотел бы покинуть УПЛ, однако пока не готов сказать, куда именно перейдет.

Футболист уверен, что все будет и все закончится хэппи-эндом.

«Трабзонспор»? Они всегда интересуются, но я не общался с ними. Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции, есть варианты интереснее», — заявил игрок.

Форвард добавил, что ему импонирует чемпионат Италии.

«И, конечно, в приоритете АПЛ. Да и вообще, все топ-5 чемпионаты мне интересны. Думаю, я готов сейчас», – сказал Довбик в интервью ВЗбирна.