Выкинут из еврокубков: УЕФА может наказать Ювентус

УЕФА может отстранить туринский «Ювентус» от еврокубков, если окончательное решение по судебному делу о финансовых нарушениях не будет принято в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 20 апреля туринцам вернули 15 очков, которые были сняты в январе. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

При этом УЕФА проводит параллельное расследование этого дела. В организации ожидают, что в Италии будет вынесен свой вердикт до июня. «Юве» грозит отстранение от еврокубков как минимум в год.

Если решение не будет принято до начала нового еврокубкового сезона, то вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.