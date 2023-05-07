Футбол
6 кубков: Лунин выиграл все возможные трофеи с Реалом
При этом украинец провел только 17 матчей
6 мая мадридский «Реал» выиграл Кубка Испании 2022/23, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).
Украинский вратарь «Галактикос» Андрей Лунин снова остался в запасе, но все равно поднял над головой трофей.
Благодаря этой победе теперь у украинца в активе все возможные выигранные титулы:
Чемпион Испании: 2021/22.
Обладатель Кубка Испании: 2022/23.
Обладатель Суперкубка Испании: 2021/22.
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22.
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022.
Победитель Клубного чемпионата мира: 2022.
Напомним, всего с 2018 года в футболке «Реала» провел всего 17 матчей во всех турнирах.