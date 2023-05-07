6 кубков: Лунин выиграл все возможные трофеи с Реалом

6 мая мадридский «Реал» выиграл Кубка Испании 2022/23, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).

Украинский вратарь «Галактикос» Андрей Лунин снова остался в запасе, но все равно поднял над головой трофей.

Благодаря этой победе теперь у украинца в активе все возможные выигранные титулы:

Чемпион Испании: 2021/22.

Обладатель Кубка Испании: 2022/23.

Обладатель Суперкубка Испании: 2021/22.

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22.

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022.

Победитель Клубного чемпионата мира: 2022.

Напомним, всего с 2018 года в футболке «Реала» провел всего 17 матчей во всех турнирах.