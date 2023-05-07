Мудрик стал одним из худших игроков в матче против Борнмута

6 мая прошла игра 35-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Челси» (1:3).

Украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик вышел на поел в с первых минут и всего провел 63 минуты, после чего был заменен.

На 15-й минуте футболист получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».

В целом игра украинца была оценена в 6.2 балла веб-порталом WhoScored. Ниже оценку получил только Бен Чилуэлл (6.1).

Лучшую оценку в матче получил хавбек синих Конор Галлахер (7.8).