Футбол
Мудрик стал одним из худших игроков в матче против Борнмута
Худшую оценку получил только Бен Чилуэлл
6 мая прошла игра 35-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Челси» (1:3).
Украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик вышел на поел в с первых минут и всего провел 63 минуты, после чего был заменен.
На 15-й минуте футболист получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».
В целом игра украинца была оценена в 6.2 балла веб-порталом WhoScored. Ниже оценку получил только Бен Чилуэлл (6.1).
Лучшую оценку в матче получил хавбек синих Конор Галлахер (7.8).