Ракув с украинцем Кочергином стал чемпионом Польши

«Ракув», в котором выступает украинец Владислав Кочергин, впервые стал чемпионом Польши и теперь будет играть в Лиге чемпионов.

В рамках 31-го тура внутреннего первенства «Ракув» на выезде уступил «Короне» со счетом 0:1. Однако варшавская «Легия» была бита клубом «Погонь» Щецин, и этот результат сделал Ракув чемпионом.

За три тура до финиша чемпионата Польши «Ракув» стал недосягаем для «Легии», которую он опережает на 10 очков.

Команда из Ченстоховы впервые в истории выиграла чемпионат Польши.