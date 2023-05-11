Арсенал потерял Зинченко до конца сезона

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не сможет помочь своей команде в этом сезоне – футболист получил травму икры в матче против «Ньюкасла» (7 мая), информирует The Athletic.

Операция игроку не понадобится, но его участие в июньских поединках сборной Украины остается под большим вопросом.

Есть вероятность того, что хавбек восстановится лишь к старту нового сезона в АПЛ.

Кроме Зинченко в лазарет попал центральный защитник Вильям Салиба.