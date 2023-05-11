Луческу останется в Динамо до 2024 года – источник

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу останется руководить командой еще минимум на год. Об этом сообщил журналист и инсайдер Петр Слонка в Twitter.

«Насколько я знаю, Мирча Луческу остается в «Динамо» до конца мая 2024 года. Это официальная позиция клуба и самого тренера на данный момент», — написал он.

Напомним, Луческу недавно перенес операцию. В отсутствие румынского специалиста тренировочным процессом команды руководит исполняющий обязанности главного тренера Александр Шовковский.