Футбол
Лунин может переехать в Италию: есть именитый претендент на игрока
Игрок может перейти в Рому
Римская «Рома» намеревается подписать украинского стража ворот мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Fichajes.net.
В услугах украинца лично заинтересован наставник «Волков» Жозе Моуриньо. Особенный видит потенциал в Лунине не смотря на то, что у Андрея мало что получается в составе «сливочных».
Источник утверждает, что «Реал» не хочет продавать Лунина, но может отпустить его в аренду.
Напомним, договор голкипера с «Реалом» действителен до 30 июня 2024 года.
В этом сезоне Лунин сыграл 12 поединков за «сливочных», пропустил 13 мячей и в четырех матчах отстоял на «ноль».