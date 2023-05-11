Лунин может переехать в Италию: есть именитый претендент на игрока

Римская «Рома» намеревается подписать украинского стража ворот мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Fichajes.net.

В услугах украинца лично заинтересован наставник «Волков» Жозе Моуриньо. Особенный видит потенциал в Лунине не смотря на то, что у Андрея мало что получается в составе «сливочных».

Источник утверждает, что «Реал» не хочет продавать Лунина, но может отпустить его в аренду.

Напомним, договор голкипера с «Реалом» действителен до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Лунин сыграл 12 поединков за «сливочных», пропустил 13 мячей и в четырех матчах отстоял на «ноль».