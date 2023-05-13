Арсенал мог купить Коваленко, но игрока не отпустил Ахметов

Украинский футболист «Специя» Виктор Коваленко мог и не оказаться в итальянской команде. Еще во время выступления игрока в донецком «Шахтер» на него претендовал лондонский «Арсенал».

Об этом в интервью FanDay Виталий Левченко, который несколько лет работал с Коваленко, отметил, что англичане претендовали на игрока в 2015 году.

«Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 в 2015 году в сборной Петракова (на клубном уровне Коваленко выступал за «Шахтер» – ред.), он неплохо себя проявил и, насколько мне было известно, его хотел подписать лондонский «Арсенал». Тогда Ахметов не отпустил парня», — сказал он.