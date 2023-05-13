Цыганков сделал очередной ассист за Жирону в Ла Лиге

13 мая состоялась игра 34-го тура испанской Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Жироной», которая завершилась вничью.

До 37-й минуты «Жирона» уступала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.

Ассист на Коуту отдал украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Напомним, это уже 5-й ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также он забил три мяча.