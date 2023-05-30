Ювентус может купить конкурента Мудрика

Туринский «Ювентус» летом может купить левого вингера лондонского «Челси» Кристиана Пулишича, который является конкурентом украинцу Михаилу Мудрику.

По данным ESPN, «Челси» хочет получить за Пулишича как минимум 20 миллионов евро. «Ювентус» готов подписать 24-летнего американского футболиста при условии сокращения зарплаты.

Напомним, в текущем сезоне Пулишич забил один гол и отдал два ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах.